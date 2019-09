Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrolle im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochvormittag fanden in der Vogelwoogstraße sowie der Theodor-Heuss-Straße Verkehrskontrollen des Polizeipräsidiums Westpfalz statt. Innerhalb weniger Stunden stellten die Einsatzkräfte insgesamt 34 Verstöße fest. Unverständlich: Obwohl mittlerweile fast jedes Auto mit Gurtsignalen ausgestattet ist, mussten die Polizisten sieben Autofahrer anhalten, weil diese nicht angeschnallt waren.

Was ebenfalls bei fast keiner Kontrolle ausbleibt: Handy am Steuer. Vier Verkehrsteilnehmer nutzten ihre Smartphones während der Fahrt. Die Beamten hatten außerdem die Ampel in der Theodor-Heuss-Straße (Davenportplatz) ganz genau im Blick. Denn viele Anwohner bemängelten, dass etliche Rechtsabbieger die Haltepflicht am Grünpfeil missachten würden. Dies bestätigte sich: Über 20 Autofahrer hielten sich nicht an die Regelung. |slc

