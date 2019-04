Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Sonntag, 31. März 2019, drangen zwischen 06.00 und 08.00 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Keetstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie kein Diebesgut. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Altkleidercontainer in Brand geraten

Am Sonntag, 31. März 2019, geriet zwischen 18.26 und 18.34 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache ein Altkleidercontainer an der Keetstraße in Brand. Die Feuerwehr Lohne, die mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer, das auf einen zweiten Container übergriff, löschen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

