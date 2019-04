Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen - Stallgebäude niedergebrannt

Am Samstag, 30. März 2019, brannte aus bislang unbekannter Ursache um 17.10 Uhr ein Stall im Ortsteil Steinrieden An der B213 nieder. Die Feuerwehren Löningen und Lastrup, die mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude erfolgreich verhindern. Der Stall selbst brannte vollständig nieder. Wegen der unmittelbaren Nähe zur Bundesstraße wurden die Verkehrsteilnehmer vor der Rauchentwicklung über den Rundfunk gewarnt. Außerdem musste zeitweise der Verkehr auf der Bundesstraße verlangsamt werden, da hier eine Schlauchleitung verlegt wurde. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Cloppenburg - Widerstand gegen Polizeibeamte auf Schulgelände

Am Freitag, 30. März 2019, kam es auf einem Schulgelände an der Bahnhofstraße zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Um 17.00 Uhr wurde der Polizei Cloppenburg eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, die auf einem Schulgelände Alkohol trinke und das Gelände verschmutze. Durch die Beamten wurde eine achtköpfige Gruppe im Alter von 15 bis 23 Jahren angetroffen. Bei einem 16-jährigen Cloppenburger ergab sich der Verdacht, dass er Drogen besitzen könnte. Aus diesem Grund sollte er genauer kontrolliert werden. Hierbei schlug er in Richtung eines Polizisten, ohne diesen zu treffen. Da er auch weiterhin aggressiv blieb wurde er vor Ort fixiert und zur Polizeidienststelle verbracht. Hier wurde ein Atemalkoholwert von 0,73 Promille gemessen. Außerdem bestand der Verdacht, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben könnte. Daher wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Cloppenburger an seine Eltern übergeben. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lastrup - Kennzeichen gestohlen

Zwischen Freitag, 29. März 2019, 16.30 Uhr, und Sonntag, 31. März 2019, 10.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die beiden Kennzeichen CLP-TH 498 eines VW Golf, der auf einem Parkplatz am Unnerweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Löningen - Betrunkener verursacht Unfall und versucht zu fliehen

Am Sonntag, 31. März 2019, fuhr zwischen 10.15 und 10.25 Uhr, ein 31-jähriger Quakenbrücker mit seinem Pkw auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Bahnhofsallee gegen eine Metallabsperrung und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Im weiteren Verlauf geriet der Mann mit seinem Pkw von der Straße ab. Sein Wagen blieb auf einem Feld an der Bunner Straße stecken. Da die Beamten den Verdacht hatten, dass der Mann betrunken gefahren sein könnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,43 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Fahrerlaubnis sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Cappeln - Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Am Sonntag, 31. März 2019, kam es um 22.35 Uhr, auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem Baum. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Vor Ort verlief ein Drogenvortest positiv, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

