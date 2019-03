Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI CLP/VEC für den Bereich Cloppenburg vom 31.03.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Einbruchdiebstahl Am 31.03.2019, gegen 04:00 Uhr brach ein unbekannter Täter in das Gebäude des Amtsgerichts Cloppenburg ein. Es wurde ein Büro in dem Gebäude betreten. Im Anschluss konnte der Täter sich unerkannt entfernen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471-18600) entgegen. Cloppenburg - Fahrraddiebstahl Am 31.03.2019, gegen 01:27 Uhr entwendeten ein 20-jähriger und ein 17-jähriger Cloppenburger ein verschlossenes E-Bike aus dem Fahrradstand des Bahnhofs in Cloppenburg. Die beiden Cloppenburger trugen das E-Bike weg und versuchten das Schloss mit einem Stein aufzubrechen. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Beide Personen waren alkoholisiert. Der Eigentümer des E-Bikes wird gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg zu melden (04471-18600). Cloppenburg - Verkehrsunfall Am 30.03.2019, gegen 11:15 Uhr befuhr eine 44-jährige Cloppenburgerin mit einem Pkw Opel Corsa den Bührener Ring in Richtung Bethen. An der Kreuzung zum Garreler Weg übersah sie die bevorrechtigte 66-jährige Cloppenburgerin, die den Radweg am Garreler Weg mit einem Pedelec in Richtung Cloppenburg befuhr. Die Fahrerin des Pedelecs wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Lastrup - Einbruchdiebstahl in einen Lagerraum Im Zeitraum 29.03/30.03.2019 zwischen 19:15 Uhr und 10:20 Uhr brach ein unbekannter Täter in einen Lagerraum an der Eichenstraße in Lastrup ein. Aus diesem wurde ein Aufsitzrasenmäher der Marke John Deere entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter der Telefonnummer 04472-8429 entgegen. Löningen - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 31.03.2019, gegen 00:25 Uhr befuhr ein 26-jähriger Löninger mit einem Pkw die Bremer Straße, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Fahrt des Löningers wurde von Zeugen beobachtet, die schließlich die Polizei informierten. Der Löninger konnte an seiner Wohnanschrift schlafend im Auto angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

