Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta für die Zeit vom 30.03.2019 bis 31.03.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, dem 30.03.2019 gegen 11:00 Uhr befuhr ein 37-jähriger Goldenstedter die Hagebuttenstraße mit einem Kleinkraftrad. Dieser fiel auf, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für das KKR kein Versicherungsschutz. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw In der Nacht von Samstag auf Sonntag - 29./30.03.2019 - kam es in Vechta zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein 27-jähriger Vechtaer befuhr mit seinem Pkw, gg. 01:10 Uhr, die Straße 'An der Gräfte' in Rtg. Falkenrotter Straße. In Höhe des dortigen Bahnhofgeländes begab sich eine bisher unbekannte, männliche Person auf die Fahrbahn und trat mit seinem linken Fuß gegen den linken Außenspiegel des vorbeifahrenden Pkw. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 400,- Euro. Anschließend entfernte sich der Täter fußläufig in Rtg. Stadtmitte. Zeugen des Vorfalls bzw. Personen die Angaben zum Täter machen können, mögen sich bitte mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war am Samstag, 30.03.2019, zwischen 20:00 und 20:45 Uhr, mit einem weißen Pkw Sprinter (Daimler) auf der Bahnhofstraße in Vechta unterwegs. Beim Einparken in eine Parklücke kam es mit einem abgestellten PKW (Citroen in schwarz) zu einer Berührung. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) entgegen.

Vechta - Raub von Geldbörse Am 31.03.2019 gegen 01:25 Uhr kam es zu einem Raub in der Straße Dominikanerweg. Ein 31-jähriger Mann aus Vechta ging aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Lehmkuhlenweg. Dort wurde er von zwei Unbekannten angesprochen. Einer der Unbekannten schlug dem 31-jährigen dabei unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und entnahm die Geldbörse aus der Tasche des 31-jährigen. Anschließend flohen beide in Richtung Innenstadt. In der Geldbörse befand sich zu diesem Zeitpunkt ein kleinerer Bargeldbetrag. Der 31-jährige wurde durch die Tathandlung leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Vechta zugeführt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ergebnislos. Zeugen des Vorfalls bzw. Personen die Angaben zum Täter machen können, mögen sich bitte mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung setzen.

Bakum - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Am 30.03.2019 gegen 20:30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter, in ein Wohnhaus in der Straße Install einzudringen. Beim Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, schlug der Hund an. Bei der Nachschau an der Haustür stellte der Hauseigentümer zwei Personen fest, die davonliefen. Am Fenster konnten ein abgerissenes Fliegengitter sowie Hebelspuren festgestellt werden. Trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung konnte der Täter nicht mehr ergriffen werden. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollten sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) in Verbindung setzen.

Lohne - Wohnungseinbruchsdiebstahl Am Freitag, 29.03.2019 zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter in der Wangerooger Straße das Fenster eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zugang. Anschließend durchsuchen sie das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet worden ist, kann noch nicht gesagt werden. Am Wohnhaus entstand Sachschaden von ca. 300 Euro

Lohne - Wohnungseinbruchdiebstahl Am Samstag, 30.03.2019, zwischen 20.00 Uhr und 23.55 Uhr, warfen Unbekannte mit einem Stein die Scheibe eines Wohnhauses am Voßberger Ring ein und verschafften sich so Zugang. Das Wohnhaus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde ein Sparschwein mit einer geringen Menge Bargeld. Am Wohnhaus entstand Sachschaden von 280 Euro.

Lohne - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 30.03/ 31.03.2019, zwischen 22.00 Uhr und 03.00 Uhr versuchten Unbekannte in der Jägerstraße ein rückwärtiges Fenster eines Wohnhauses aufzuhebeln. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört und ließen von einer weiteren Tatbegehung ab. Am Fenster entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell