POL-CLP: Pressemeldung der PI CLP/ VEC für den Bereich Cloppenburg vom 30.03.2019

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 29.03.2019, gegen 17:25 Uhr befuhr ein 48-jähriger Molberger mit einem Pkw die B213 von Cloppenburg in Richtung Autobahn. Als der Molberger verkehrsbedingt halten musste, erkannte dies der nachfolgende 34-jährige aus Oldenburg zu spät und fuhr mit einem Pkw auf den haltenden Pkw auf. Der Molberger wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw Am 29.03.2019, gegen 22:10 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter den Außenspiegel eines Pkw. Der Pkw war auf einem Parkstreifen in der Bahnhofstraße in Höhe der Nummer 14 abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471-18600) entgegen. Essen (Oldenburg) - Kennzeichendiebstahl Am 29./ 30.03.2019, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 02:00 Uhr wurde in Essen an der Straße "Achterort" das amtlichen Kennzeichenpaar CLP-YM 444 von einem Pkw entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation in Essen unter 05434-3955 entgegen.

