Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (29.03.2019) bis Samstag (30.03.2019)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 29.03.2019, 15.15 Uhr, war zwei Straßenbauarbeitern die Fahrerin eines Pkw Kia SUV in Goldenstedt aufgefallen, als sie beim Verlassen eines Grundstückes an der Barnstorfer Straßen einen Radlader leicht rammte und ohne sich bemerkbar zu machen in Richtung Goldenstedt davonfuhr. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kehrte die 53-jährige zurück. Beim Einbiegen auf das Grundstück konnte sie angehalten und kontrolliert werden. Herbei wurde erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Test am Alkomaten ergab einen Wert von 3,23 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheines, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folge. Übrigens blieb der Radlader unbeschädigt, am Pkw entstanden nur minimale Lackkratzer.

Lohne/Märschendorf - Verkehrs mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war am Freitag, 29.03.2019, 17.25 Uhr, vermutlich mit einem dunkelfarbenem Pkw VW Passat auf der Dinklager Landstraße in Richtung Vechta unterwegs. Beim Durchfahren und Schneiden einer Kurve kam es mit einem im Begegnungsverkehr befindlichen Skoda Fabia zu einer Berührung. Der Skoda wurde von einem 23-jährigen aus Dinklage geführt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Telefon: 04442 93160) entgegen.

Vechta - Diebstahl

Am Samstag, 30.03.2019, 00.25 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Satteltaschen eines in einem Fahrradständer an der Ecke Neuer Markt / Moorgärten abgestellten Fahrrades. Der Geschädigte konnte noch aus der Entfernung beobachten, wie sich der Täter sich mit einem Fahrrad fluchtartig in Richtung Falkenrotter Straße entfernte. Die Polizei in Vechta bittet um sachdienliche Hinweise (Telefon: 04441 9430).

Lohne- Vorsätzliche Inbrandsetzung einer Parkbank

Am Samstag, 30.03.2019, 05.40 Uhr, setzen bislang unbekannte Täter eine Plastik-Parkbank in Lohne Am Alten Bahndamm, zwischen Dinklager Straße und Meyerfelder Weg, in Brand. Die Bank wurde vollständig zerstört. Das dahinter gelegene Buschwerk wurde durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr Lohne nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 200,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Telefon: 04442 93160) entgegen.

Dinklage - Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz

Am Samstag, 30.03.2019, 02.50 Uhr, wurde in Dinklage auf der Drostestraße ein 26-jähriger Dinklager kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den jungen Mann ein offener Zahlungshaftbefehl vorlag. Den offenstehenden Geldbetrag in Höhe von rund 370,- Euro konnte er vor Ort begleichen. Dennoch wartet auf ihn ein neues Strafverfahren, weil er Betäubungsmittel und ein verbotenes Springmesser mit sich führte.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 29.03.2019, 11.00 Uhr, wurde auf der Oldenburger Straße in Vechta ein 42-jähriger Vechtaer mit einem in Polen zugelassenen Pkw VW Passat angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 42-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Am Freitag, 29.03.2019, 18.40 Uhr, kam es in Dinklage, Quakenbrücker Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Kradfahrer aus Dinklage, der die Quakenbrücker Straße stadtauswärts befuhr, geriet außerhalb einer Rechtskurve vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Pkw eines 30-jährigen Fahrzeugführers aus Wittmund zusammen. Das Krad wurde durch die Wucht des Aufpralls unter dem Pkw eingeklemmt. Der Kradfahrer geriet glücklicherweise nicht unter den Pkw. Er wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer versuchte zuvor noch nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die im Pkw befindlichen Insassen, neben dem Fahrer eine weibliche Person sowie ein Kleinkind, wurden ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Polizeikommissariat Vechta

