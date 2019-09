Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwanger oder nicht? Mutmaßliche Ladendiebin gestellt

Kaiserslautern (ots)

Eine 20-Jährige wird verdächtigt, am Donnerstag in einem Einkaufscenter in der Pariser Straße einen Schwangerschaftstest gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete die Frau, wie sie die Packung aus dem Regal nahm. Dann verschwand die 20-Jährige in der Kundentoilette des Marktes. Wie sich herausstellte, führte sie gleich dort den Schwangerschaftstest durch. Die Nichtschwangere wird sich jetzt wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten müssen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell