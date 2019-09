Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bargeld geraubt

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, 11:45 Uhr, wurde ein 32-Jähriger in Kaiserslautern, Nähe Messeplatz, von drei unbekannten männlichen Personen überfallen. Der Geschädigte führte Bargeld für einen Autokauf in einem auffälligen neongrünen Turnbeutel mit sich, als er von den Unbekannten angegangen wurde. Im Handgemenge stach ein Täter mit einem Messer zu und verletzte den Geschädigten am Oberschenkel. Die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden, konnte aber zwischenzeitlich entlassen werden.

