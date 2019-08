Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Drogenfahrt im Stadtgebiet - Auto sichergestellt

Holzminden (ots)

Am Samstag, gegen 02.45 Uhr, fiel einer Funkstreifenbesatzung in der Karlstraße in Holzminden ein BMW auf, dessen 30-jähriger Fahrzeughalter den Holzmindener Polizeibeamten in diesem Jahr bereits mehrfach im Zusammenhang mit Fahrten unter Drogeneinfluss aufgefallen war.

Auch jetzt handelte es sich bei dem Fahrzeugführer wieder um den Halter des BMW. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei diesem dann erneut drogentypische Ausfallerscheinungen fest, sodass dem 30-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, und der BMW mit seinem Einverständnis sichergestellt, da anzunehmen war, dass er auch trotz des Verbotes weiterhin das Fahrzeug führen werde und somit eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellt.

