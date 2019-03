Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Langenwinkel - Bauwagen in Brand geraten

Lahr (ots)

Auf einem Gelände einer sozialen Einrichtung "Im Dornschlag" ist am Montagnachmittag ein maroder Bauwagen in Flammen aufgegangen. Die genauen Umstände, wie der als Lager von aussortierten Gegenständen dienende Bauwagen gegen 16.30 Uhr in Brand geraten ist, sind noch unklar. Die Ermittler des Polizeireviers Lahr gehen jedoch von Brandstiftung aus. Ob das Feuer mutwilligen oder fahrlässigen Ursprungs ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr waren schnell zur Stelle und konnten eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden dürfte als gering anzusehen. Verletzt wurde niemand.

/wo

