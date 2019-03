Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Goldscheuer - Handfester Disput

Goldscheuer (ots)

Da ein 45-jähriger Mann im Verdacht steht, am Montagabend in der Kittersburger Straße zwei Heranwachsende durch Schläge auf den Kopf verletzt zu haben, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Kehl. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht abschließend geklärt. Eine attackierte junge Frau musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

