POL-HM: Unfall durch unvorsichtigen jugendlichen Radfahrer

Bad Pyrmont (ots)

Am 23.08.2019, gegen 19.10 Uhr, befuhr ein Gruppe Jugendlicher mit ihren Fahrrädern die Straße Am Hylligen Born stadtauswärts. In Höhe einer Gaststätte war ein 14-Jähriger aus der Gruppe leider abgelenkt und stieß mit zwei Fußgängerinnen, 63 und 64 Jahre alt, zusammen. Alle drei stürzten und verletzten sich jeweils leicht. Die Fußgängerinnen wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Bathildiskrankenhaus gefahren.

