Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Betrunkener Autofahrer fährt auf parkenden Pkw auf

Bad Pyrmont (ots)

Am 23.08.2019, gegen 16.05 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Bad Pyrmont mit seinem Opel Meriva die Hohenborner Straße stadteinwärts. In Höhe Matthias-Claudius-Weg fuhr er auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden VW Golf auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 500 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,7 Promille ergab. Von dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Vor Ort hatte sich eine Zeugin gemeldet, die den Autofahrer zuvor beobachtet habe, wie er in auffälligen Schlangenlinien gefahren sei. Leider hatte sich die Zeugin vor Eintreffen der Polizei bereits wieder vom Unfallort entfernt. Die Polizei Bad Pyrmont bittet, insbesondere diese Zeugin, sich unter Tel.: 05281/94060, zu melden.

