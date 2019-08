Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, den 09.08.2019

Offenbach (ots)

Anwohnerin sorgt für Polizeieinsatz - Bruchköbel

(Neu) Für einen größeren Polizeieinsatz hat am Freitagnachmittag eine offensichtlich verwirrte Anwohnerin in der Bruchköbeler Innenstadt gesorgt. Bereits am Nachmittag hatten sich Nachbarn gegen 16 Uhr darüber beschwert, dass sie angeblich grundlos von der 69-Jährigen mit Haushaltsgegenständen beworfen worden seien. Als wenig später eine Polizeistreife der Sache auf den Grund gehen wollte, warf die Seniorin unter anderem mit einer Maggi-Flasche nach den Einsatzkräften und schloss sich zudem in ihrem Haus ein. Da aus der Nachbarschaft Hinweise Vorlagen, dass die 69-Jährige früher zur Jagd gegangen sei und möglicherweise noch über Schusswaffen verfügen könnte, wurden Spezialkräfte hinzugezogen, um die Frau festzunehmen. Gegen 20 Uhr ließ sich die Bruchköbelerin widerstandslos überwältigen. Sie wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht. In Ihrer Wohnung konnten zunächst keine Waffen aufgefunden werden.

Rückfragen zu dieser Meldung richten Sie bitte an den Pressesprecher Rudi Neu unter der Rufnummer 0173 5918868

