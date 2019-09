Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoreifen zerstochen

Kaiserslautern (ots)

Alle vier Reifen eines Personenwagens haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in der Galappmühler Straße platt gestochen. Die sogenannten Allwetterreifen hatte die Fahrzeughalterin erst kürzlich neu gekauft und aufziehen lassen. Sie haben einen Wert von 1.200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|erf

