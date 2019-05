Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt: Polizei durchsucht Diskothek

Krefeld (ots)

Heute Abend (4. Mai 2019) hat die Polizei Krefeld eine Diskothek sowie die Wohnung des Betreibers an der Dießemer Straße durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Krefeld hatte wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln beim Amtsgericht Krefeld einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt.

Von 20:45 bis 0:35 Uhr durchsuchten die Beamten u.a. mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei die Diskothek sowie die im dritten Obergeschoss befindliche Wohnung des Betreibers und dessen Lebensgefährtin.

Insgesamt überprüften sie 26 Personen im Gebäude. Dabei nahmen sie fünf Personen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz vorübergehend in Gewahrsam. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung der Personen Betäubungsmittel in geringen Mengen, drei Schlagstöcke, drei Reizstoffsprühgeräte, zwei Springmesser und einen Elektroschocker. Diese stellten sie sicher. Die Ermittlungen dauern an. Zudem nahmen sie einen 44-jährigen Mitarbeiter fest, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Im Rahmen des Einsatzes kontrollierten die Beamten auf der Straße Am Ostbahnhof einen Opel Corsa mit niederländischem Kennzeichen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden sie ein halbes Kilo Haschisch. Der 36-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sowohl er als auch sein 18-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Sie sollen morgen (5. Mai 2019) einem Haftrichter vorgeführt werden. (260)

