Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer eines Krankenfahrstuhls in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20:50 Uhr an der Kreuzung Oggersheimer Straße / Luitpoldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer einer elektrischen Mobilitätshilfe verletzt wurde. Der 80-jährige Mutterstadter wollte mit seinem Gefährt von der Luitpoldstraße in die Oggersheimer Straße einbiegen, übersah jedoch hierbei den Pkw einer vorfahrtberechtigen Pkw-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls wurde hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand nur leicht verletzt.

