Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug durch vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Freitagabend erhielt ein 67-jähriger Schifferstadter einen Telefonanruf eines vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiters der ihm mitteilte, sein Computer sei "voll von Viren". Der Geschädigte gestattete dem Anrufer sodann vollen Zugriff auf seinen Computer. Bei der darauf folgenden, mehrere Stunden andauernden "Sicherung des PCs" durch den Anrufer gab dieser außerdem auch an, den "Banking Account des Geschädigten sichern zu wollen". Der Geschädigte stimmte zu. Durch eine mehrmalige Aufforderung zur Aktualisierung der TAN konnte der Anrufer so unbemerkt mehrere Überweisungen vom Konto des Geschädigten vornehmen. Später in der Nacht wurde der Geschädigte skeptisch, schaute nach seinen Konten und stellte mehrere ungewollte Abbuchungen über insgesamt ca. 2000 EUR fest. Die Polizei rät daher zur Wachsamkeit bei entsprechenden Anrufen. Auf keinen Fall sollten Kontodaten oder sogar TAN-Nummern am Telefon an Dritte weitergegeben werden.

