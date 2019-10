Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss

Frankenthal (ots)

Am 12.10.2019 um 11:14 Uhr fährt eine 62-jährige Frau mit ihrem Ford Focus vom Kauflandparkplatz in Frankenthal in Richtung des Supermarktes Aldi. Kurz vor der Einfahrt zum Parkplatz, kommt eine von rechts angefahrene 57-jährige Fahrerin aus Frankenthal mit ihrem Fiat, welche ebenfalls auf den Parkplatz zum Aldi fahren will. Durch die Kollision sind beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500EUR. Während der Verkehrsunfallaufnahme erhärtet sich der Verdacht, dass die aus Frankenthal stammende 62-jährige Fahrerin unter Medikamenteneinfluss steht. Auf der Polizeidienststelle wird der Frau eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Medikamenteneinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

