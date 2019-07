Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mordkommission durchsucht Park nach 48-Jährigen Obdachlosen - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach

Eine Mordkommission der Kriminalpolizei Mönchengladbach ermittelt wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes z.N. eines 48-jährigen Mönchengladbachers. Er ist zuletzt im Oktober 2018 gesehen worden und wird dem Obdachlosenmilieu zugeordnet. Bei der Polizei hat sich am 13.7.2019 eine Person gemeldet, die angab, dass der 48-Jährige gewaltsam in einer Wohnung in Mönchengladbach-Rheydt zu Tode gekommen sein soll. Die ersten Ermittlungen der Mordkommission erhärten den Verdacht, dass ein Kapitaldelikt vorliegt. Es liegen Hinweise vor, dass der Leichnam in einem Park abgelegt worden sein soll. Deshalb durchsuchen Beamte einer Einsatzhundertschaft zusammen mit Diensthundführern aktuell den Zoppenbroicher Park (im Volksmund: Bresges Park).(wr)

