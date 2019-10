Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Busunfall - Frau leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Gekracht hat es am Dienstagmittag in der Goebenstraße an der Haltestelle in Fahrtrichtung Roonstraße. Ein Busfahrer hielt dort, um Passanten ein- bzw. aussteigen zu lassen. Kurz nachdem der Bus wieder in den fließenden Verkehr einfuhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Auto eines 80-Jährigen. Der Autofahrer überholte unter Umständen den Bus und schnitt ihn im Anschluss. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Durch die Vollbremsung des Busfahrers verletzte sich außerdem eine 72-jährige Frau. Sie schlug mit dem Kopf gegen den Sitzplatz vor ihr und klagte über Kopf- und Nackenschmerzen. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist aufgrund widersprüchlicher Aussagen noch nicht vollständig geklärt und wird derzeit ermittelt. |slc

