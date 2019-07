Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger locken mit Gewinnspiel

Altena (ots)

Vor der Übergabe eines großen Geldgewinns sollte eine Altenaerin am Montag zunächst einmal mehrere Hundert Euro zahlen. Am Vormittag meldete sich ein Unbekannter und informierte die Frau über den angeblichen Gewinn aus einem Glücksspiel. Sie könne sich entscheiden: BMW oder Bargeld. Noch am selben Tag werde ein Mitarbeiter zusammen mit einem Notar vorbei kommen bei der Frau. Sie müsse zuvor nur eine "Bearbeitungspauschale" bezahlen. Danach war der Altenaerin klar: Es liegt ein Betrugsversuch vor. Sie hatte schon von dieser Masche gehört. Die Polizei warnt vor dieser Art von Betrügereien. Niemand braucht sich wirklich Hoffnung zu machen, nach Zahlung der hohen Bearbeitungsgebühr tatsächlich einen Gewinn zu erhalten. Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der kann auch nichts gewinnen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell