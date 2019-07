Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Pkw/ Hausfriedensbruch/ Geldbörsen-Diebstahl/ Roller geklaut

Iserlohn (ots)

An der Kalthofer Straße wurde in der Nacht zum Dienstag in vier Fahrzeuge eingebrochen. Unbekannte schlugen eine Scheibe des auf einem Privatgrundstück stehenden Pkws ein und nahmen Laptop, Handy und Ledertasche samt Inhalt an sich. Außerdem demontierten die Täter einen Bewegungsmelder und stemmten ein Garagentor auf. Aus der Garage wurde aber offensichtlich nichts gestohlen. Direkt am Nebenhaus hebelten Unbekannte in derselben Nacht in einer Garage das Dreiecksfenster eines Kleinwagens heraus. Aus diesem Fahrzeug wurde eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen. Anschließend durchsuchten die Täter noch zwei weitere, offenstehende Fahrzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Wegen Hausfriedensbruchs ermittelt die Polizei zunächst einmal gegen eine 34-jährige Frau sowie einen 47-jährigen Mann aus Iserlohn und Hemer. Zeugen hatten das Paar beobachtet, wie sie Sachen aus dem Fenster einer Erdgeschosswohnung holten. Als die Polizei ankam, stand die Frau in der Wohnung und reichte dem Mann Sachen heraus. Dabei handelte es sich angeblich um ihre eigenen Kleidungsstücke. Im Rahmen der folgenden Durchsuchung fand die Polizei bei der Frau mehrere Umschläge mit Betäubungsmitteln.

Einer 42-jährigen Iserlohnerin wurde am Samstag in der Iserlohner Innenstadt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Sie kaufte in mehreren Geschäften. In einer Parfümerie in der Wermingser Straße stellte sie fest, dass ihre Handtasche offen stand und das Portemonnaie weg war. Darin steckten unter anderem Ausweise, mehrere Versichertenkarten der Familie, eine Bankkarte und etwas Bargeld.

Unbekannte Diebe klauten den in der Wiesenstraße abgestellten schwarzen Piaggio Roller mit dem grünen Versicherungskennzeichen 693 UUB. Als Tatzeitraum gibt der Geschädigte die Nacht vom Montag zum Dienstag an. Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Rollers nimmt die Polizei in Letmathe/Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell