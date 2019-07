POL-MK: "Ich kenne Dich": Bewaffneten Räuber verblüfft

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Ein Hemeraner hat am Dienstag einen bewaffneten Räuber verblüfft. Gegen 23.15 Uhr lief der 45-jährige Mann über die Wittekindstraße. In Höhe der Goethestraße wurde er von einer maskierten, männlichen Person gestoppt. Der Unbekannte forderte ihn mit vorgehaltener Pistole auf, sein Geld herauszugeben. Der Überfallene kam der Aufforderung allerdings nicht nach, sondern erwiderte, dass er ihn kenne. Außerdem komme sein Bruder kurz hinter ihm her. Darauf flüchtete der Täter ohne Beute. Und das Opfer rannte nach Hause. Der Täter ist ca. 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Maske und könnte ungefähr 20 bis 25 Jahre alt sein. Er sprach praktisch akzentfrei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02372/9099-0.

