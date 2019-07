Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wagen ausgeräumt, Beute stehengelassen

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag an der Wiblingwerder Straße in einen Renault Master eingedrungen. Sie räumten mehrere Werkzeugkisten aus dem Fahrzeug, ließen diese dann jedoch auf einer Mauer stehen. Ob sie gestört wurden oder das Interesse verloren haben, ist unbekannt. Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell