Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sparschränke geleert

Letmathe (ots)

Unbekannte haben zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, die provisorische Kellertür eines Hauses an der Düsingstraße aufgebrochen. So gelangten sie in den Keller eines Gastraumes. Die Eindringlinge brachen zwei Sparschränke auf und verschwanden ungesehen mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0.

