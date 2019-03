Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen

Willich (ots)

In der Nacht zu Freitag, zwischen 19.00 und 07.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Lager der Firma Canon auf dem Siemensring in Willich ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam über das Dach Zutritt zur Halle. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Täter Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Fahrzeuge über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (384)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell