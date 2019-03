Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Verkehrsunfall zweier Radfahrer - ein Mensch wird leicht verletzt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21.40 Uhr, fuhren zwei Radfahrer auf dem Radweg der Landstraße in Hinsbeck in entgegengesetzter Richtung. Als sie aneinander vorbeifuhren, stießen sie zusammen. Die 52-jährige Radfahrerin aus Hinsbeck wurde dabei leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Von dort wurde die Polizei verständigt. Die beiden Radler hatten sich an der Unfallstelle verständigt, jedoch keine Personalien ausgetauscht. Das Verkehrskommissariat bittet den zweiten Radfahrer, sich bei der Polizei unter der Nummer 02162/377-0 zu melden. /wg (380)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell