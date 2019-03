Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Verkehrskontrolle führt zu Festnahme

Kempen (ots)

Manchmal ist es 'Kommissar Zufall', mit dessen Hilfe eine erfolgreiche Festnahme gelingt. So am vergangenen Dienstag auf der Kerkener Straße in Kempen: Gegen 16.30 Uhr hielt eine Streifenwagenbesatzung dort einen Pkw für eine allgemeine Kontrolle an. Der Fahrer, ein 31-Jähriger mit derzeitigem Wohnsitz in Tönisvorst, konnte leider keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Als die Einsatzkräfte die Personalien des Mannes überprüften, stellte sich heraus, dass der 31-Jährige mit internationalem Haftbefehl wegen einer Vielzahl von Betrugsdelikten gesucht wurde. Die Beamten nahmen den Mann fest. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Auslieferungshaft anordnete. /wg (382)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell