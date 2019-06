Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Motorradfahrer wird bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw hat sich am Mittwochabend, 05.06.2019, in Bonndorf ein Motorradfahrer leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen kam der Verletzte in das Krankenhaus nach Titisee-Neustadt. Zum Unfall war es kurz vor 18:00 Uhr gekommen, als eine 46 Jahre alte Opel-Fahrer von einem Parkplatz auf die Donaueschinger Straße einfuhr. Dabei übersah sie offenbar den in Richtung Stadtmitte fahrenden 66 Jahre alten Motorradfahrer und der Opel und die BMW des Mannes kollidierten. Dadurch wurde der Motorradfahrer leicht verletzt, beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 10000 Euro.

