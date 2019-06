Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Betrunkener Fahrradfahrer versucht zu flüchten

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer hat in der Nacht zum Donnerstag, 06.06.2019, in Bad Säckingen versucht, vor der Polizei zu flüchten. Gegen 00:25 Uhr war der 45-jährige auf seinem Mountainbike einer Polizeistreife auf der Friedrichstraße aufgefallen, da er derart hin und her schwankte, so dass er drohte, zu stürzen. Als ihn ein Polizist aufforderte, anzuhalten, versuchte er, mit dem Fahrrad durch einen Park der Polizei davonzufahren. Allerdings hatte er solche Gleichgewichtsprobleme, dass er seinen Fluchtversuch mit dem Fahrrad abbrechen musste und stattdessen weiterrannte. Er konnte jedoch von den Polizisten eingeholt werden. Nachdem ihm seine offensichtliche deutliche Alkoholisierung vorgeworfen und die daraus resultierenden Folgen geschildet wurden, verweigerte er jegliches Zusammenwirken. Er nannte seinen Namen nicht, gab seinen Ausweis nicht heraus und drohte auch an, sich gegen die Blutentnahme zu wehren. Nachdem er gesichert war, konnte er durchsucht werden, was zum Auftauchen seines Ausweises führte. Es folgte eine Blutentnahme. Auf dem Weg ins Krankenhaus beleidigte der Mann noch die beiden Polizeibeamten.

