Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch-Raitenbuch - K4990 - Verkehrsunfall mit verletzter Leichtkraftradfahrerin

Freiburg (ots)

Eine 53-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstag, 04.06.2019, gegen 16.15 Uhr die K4990 in Richtung Windgfällweiher. Vor einer Rechtskurve hält sie wegen einer entgegenkommenden Gruppe Motorradfahrer am rechten Fahrbahnrand an. Als sie wieder angefahren war , fuhr eine ihr nachfolgende 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades auf den Pkw auf. Die 16-Jährige wurde beim folgenden Sturz schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallermittlungen dauern an. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651/93360, zu melden.

