POL-FR: St. Blasien: Vermisstensuche - Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz

Bei einer Vermisstensuche am Mittwoch in St.Blasien waren neben den örtlichen Polizeidienststellen auch ein Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz. Der Vermisste konnte gegen 23:30 Uhr beim Albstausee gefunden werden. Zur weiteren medizinischen Abklärung kam er in ein Krankenhaus. Am Mittag wurde der 71 Jahre alte Mann von Angehörigen vermisst gemeldet, nachdem er von einem Arztbesuch am Vormittag nicht nach Hause zurückkehrt war. Nachdem erste Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, wurde ein Polizeihubschrauber und Personenspürhunde der Polizei und des Roten Kreuzes in die Suchmaßnahmen eingebunden. Im Rahmen dieser Maßnahmen meldete sich eine Frau, die den gesuchten Mann am Tag im Bereich des Albstausees sah. Dort konnte der Gesuchte entdeckt werden. Er war ansprechbar, aber orientierungslos.

