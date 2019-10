Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Blitzeinbruch in Elektrofachgeschäft

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

In einen Elektrofachhandel in der Hugo-Ruegenberg-Straße Olpe sind in der vergangenen Nacht (29. Oktober) gegen 2.05 Uhr vier unbekannte Täter eingedrungen. Sie verschafften sich durch eine Notausgangstür Zutritt und entwendeten aus dem dortigen Markt Smartphones, Fitnesstracker und Smartwatches. Bei einem Teil des Diebesguts handelt es sich um Vorführware, die nicht für den Gebrauch bestimmt ist. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren. Aus Videoaufnahmen konnten die Beamten sehen, dass das Tatgeschehen nicht mehr als eine Minute andauerte. Obwohl die eingesetzten Polizeibeamten innerhalb weniger Minuten vor Ort waren, blieb eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung erfolglos.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell