Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel, Bahnhofstraße / Polizei bittet um Hinweise nach sexuellen Übergriff

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es in Wedel zu einem sexuellen Übergriff. Eine 26-Jährige ging auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße. Im Bereich vor einer Apotheke wurde sie gegen 05:45 Uhr unvermittelt und massiv von hinten von einem Mann angegangen, der sie in der Folge unsittlich berührte. Nach erheblicher Gegenwehr konnte die 26-Jährige fliehen und die Polizei verständigen. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Die junge Frau blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 Jahre alt, mindestens 1,90 m groß, weiße Hautfarbe, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarzes Tuch im Gesicht, schwarze Handschuhe. Eine sofortige Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Täter machen?

