Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 16.10.19, ist es in Norderstedt zum Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Kurz vor 14 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, da es in einem Mehrfamilienhaus im Stonsdorfer Weg zu einem Feuer gekommen war. Nach ersten Erkenntnissen ist lediglich eine Wohnung brandbetroffen. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

