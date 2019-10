Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vollsperrung L516 nach Unfall - zum Glück nur zwei Leichtverletzte

Neustadt/Weinstraße

Am 01.10.2019 gegen 06:45 Uhr kam es auf der Kreuzung L516 / K9 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Klein-Lkw überschlug. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw auf der L516 Richtung Neustadt. An der Kreuzung zur K9 zeigte die Ampel für den 26-Jährigen Grün. Eine 46-jährige Fahrerin eines Kleinwagens fuhr indes auf der K9 in Fahrtrichtung BAB 65 über die Kreuzung und missachtete scheinbar das Rotlicht der Ampel. Bei dem Zusammenstoß fuhr der Kleinwagen in den hinteren Teil des Klein-Lkw so dass sich dieser mehrfach überschlug. Glücklicherweise erlitten beide Fahrer nur leichte Verletzungen im HWS-Bereich. Die Gesamtschadenshöhe wird mit ca. 60.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die L516 war über eine Stunde für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

