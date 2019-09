Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Ohne Führerschein aber mit Einhandmesser unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntagabend wurde eine Familie aus Lambrecht in der Weinstraße Süd mit ihrem Auto einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Familienvater gab direkt an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde zudem ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

