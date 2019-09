Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots)

Bereits am Mittwoch, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Hausener Weg zu gelangen. Wie der Bewohner erst gestern mitteilte, wurde die Wohnungstür aufgehebelt. Aus der Wohnung wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer Tel.: 06322/963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

