Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Glühende Zigarette entsorgt - Müllbehälter gerät in Brand

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Reislingen, Hannah-Höch-Ring 27.03.2019, 14.12 Uhr

Aufgrund falsch entsorgter Zigarettenkippen geriet am Mittwochnachmitttag gegen 14.12 Uhr in der Straße Hannah-Höch-Ring ein Kunststoff-Müllbehälter auf einer Dachterrasse in Brand. Das Feuer griff auf die Terrassenüberdachung über und konnte aber von dem Hauseigentümer rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden. Die bei Brandentdeckung alarmierte Berufsfeuerwehr war mit einem Löschzug vor Ort und suchte die Brandstelle nach möglichen Glutnestern ab. Nach kurzer Zeit konnten die Brandbekämpfer jedoch Entwarnung geben. Der Sachschaden dürfte dennoch an die 15.000 Euro betragen. Die Polizei hat die Brandursache ermittelt und warnt davor, heiße Asche fahrlässig in Müllbehältern zu entsorgen.

