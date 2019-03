Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Seat im Wert von 20.000 Euro entwendet

Wolfsburg (ots)

OT Heiligendorf, Steinweg 25.03.2019, 18.15 Uhr - 26.03.2019, 14.30 Uhr

Durch bisher unbekannte Täter wurde ein im Ortsteil Heiligendorf geparkter PKW der Marke Seat entwendet. Die Diebe schlugen in der Zeit von Montagabend, 18.15 Uhr, bis zum Dienstag, 14.30 Uhr zu. Anscheinend gelang es ihnen unbemerkt die im Steinweg in der Nähe des Friedhofs geparkte weiße Großraumlimousine vom Typ Alhambra zu öffnen, die Wegfahrsperre zu überwinden und das Fahrzeug dann zu starten und zu entwenden. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben, sich mit der Dienststelle in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

