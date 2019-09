Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Geflüchtete Unfallfahrerin ermittelt

Bad Dürkheim (ots)

In Bad Dürkheim ereignete sich am Samstag, 28.09.2019, um 15:20 Uhr, auf dem Parkplatz bei einem Drogeriemarkt in der Bruchstraße ein Verkehrsunfall. Eine 21-Jährige aus Erpolzheim touchierte beim Ausparken mit ihrem Pkw den geparkten Pkw eines 36-Jährigen aus Neustadt. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Da der 36-Jährige sich im geparkten Pkw befand, konnte er das Kennzeichen des flüchtigen Pkw ablesen. Auf diesem Wege konnte die 21-jährige ermittelt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.300,- Euro, die flüchtige Unfallfahrerin erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

