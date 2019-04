Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw vor der Haustür entwendet

Nienburg (ots)

Nienburg Er traute seinen Augen nicht, als der 29-jährige Nienburger am Sonntag Morgen aus dem Fenster schaute. Sein Pkw Mini, den er am Vorabend gegen 19:45 Uhr vor dem Haus am Führser Mühlweg abgestellt hatte, stand nicht mehr da. Bisher unbekannte Täter hatten den auffälligen weißen Mini mit schwarzem Dach und schwarzen Streifen auf der Motorhaube unbemerkt entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw geben können, sich unter der Tel.-Nr. 05021/97780 zu melden. (Stö)

