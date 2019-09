Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeistreife den Stinkfinger gezeigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Während eine Polizeistreife am Sonntagmorgen um 01.17 in der Gutenbergstraße an einer Personengruppe vorbei fuhr, zeigte ein 25jähriger aus der Gruppe den Beamten den ausgestreckten Mittelfinger. Wohl nicht gerechnet hat er damit, dass ihn die Polizei direkt kontrollierte und die Personalien erhob. Gegen ihn wird eine Beleidigungsanzeige erstattet und er wird für die Angeberei vor seinen Freunden vermutlich mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen müssen. /WaSt

