Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Roller

Mainz (ots)

Donnerstag, 15.08.2019, 16:35 Uhr

Eine 24-jährige Rollerfahrerin befährt die Wallstraße und bremst plötzlich ab, weil sie einem Auto ausweichen möchte, dass aus ihrer Sicht aus einer Einfahrt fahren möchte. Sie verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidiert mit einem ihr entgegen kommenden Fahrzeug. Die Rollerfahrerin wird verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

