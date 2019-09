Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall auf der A61 Fahrtrichtung Koblenz

PASt Ruchheim (ots)

Am 29.09.2019 gegen 16:10 Uhr kam es auf der A61 Fahrtrichtung Koblenz kurz hinter dem Autobahnkreuz Frankenthal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger PKW-Führer nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Böschung zum Stehen kam. Unfallursächlich dürfte nach derzeitigem Stand ein medizinischer Notfall gewesen sein. Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine 66-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall nicht verletzt. Auf Grund des Unfalls waren neben der Autobahnpolizei Ruchheim die Feuerwehr Frankenthal, der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Auf Grund der Landung des Rettungshubschraubers musste die A61 in Fahrtrichtung Norden kurzzeitig voll gesperrt werden. Bis zur Bergung des Fahrzeugs war die Fahrbahn einspurig befahrbar. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von ca. 7,5km. Gegen 18:00 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt.

