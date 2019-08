Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Garßen - Mutmaßliche Serieneinbrecher festgenommen

Celle (ots)

Mithilfe aufmerksamer Nachbarn haben Polizeibeamte aus Celle am Montagabend, 26.08.2019 in der Straße "Gersnethe" einen mit Haftbefehl gesuchten Serieneinbrecher festgenommen. Gegen 21.30 Uhr hatte ein Anwohner von seiner Terrasse aus ein lautes Poltern vor seinem Haus im Stichweg gehört. Als er nachsah, bemerkte er einen verdächtigen Mann, der offenbar etwas in seine Hecke geworfen hatte. Der Unbekannte verhielt sich merkwürdig und behauptete, er habe nur seinen Müll entsorgt. Der empörte Zeuge forderte die Person auf, seinen Abfall wieder mitzunehmen und sich zu entfernen. Kurz darauf hörte der Anwohner ein erneutes Scheppern und rief seine beiden Nachbarn hinzu. Der Verdächtige hatte den mitgeführten Gegenstand - wie sich jetzt herausstellte ein Safe - auf den Boden in der Celler Heerstraße geworfen und wollte mit einem Fahrrad die Flucht ergreifen. Beherzt nahmen die drei Nachbarn die Verfolgung auf, schnappten den Einbrecher am Rucksack und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen per Haftbefehl gesuchten, 33 Jahre alten, deutschen Mann handelt. Er hat keinen festen Wohnsitz und steht im Verdacht, u.a. für diverse Einbruchdiebstähle im Umkreis verantwortlich zu sein. Den Safe hatte er kurz zuvor bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Flachsberg" erbeutet. Die Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn zunächst ins Polizeigewahrsam. Bei der Durchsuchung des Einbrechers fanden sie Betäubungsmittel und weiteres mutmaßliches Diebesgut. Am nächsten Tag wurde der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Bereits am Sonntag war sein 22-jähriger, deutscher Mittäter der Polizei Celle ins Netz gegangen. Gegen den Mann aus Eschede war kürzlich ebenfalls ein Haftbefehl erlassen worden. Die beiden festgenommenen Männer und zwei weitere Mittäter stehen in dem Verdacht seit Anfang dieses Jahres in wechselnder Tatbeteiligung ca. 30 Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser und Wohnungen in Celle, Eschede, Höfer, Wienhausen, Eicklingen und Beedenbostel sowie ca. 7 dazugehörige Verwertungstaten in Hannover und Hamburg begangen zu haben. Nach umfangreichen Ermittlungen bei der Polizeiinspektion Celle wurden die genannten Haftbefehle beim Landgericht Lüneburg erwirkt.

