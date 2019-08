Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei schnappt mutmaßlichen Gullideckel-Einbrecher

Celle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (29.08.2019) gegen 01.30 Uhr teilte ein Zeuge über Notruf mit, dass er einen Einbruch in ein Gebäude im Garnseeweg beobachtet habe. Zwei mutmaßliche Täter seien noch im bzw. am Tatobjekt. Polizeikräfte umstellten kurz darauf die tatbetroffene Textilwerkstatt der Lobetalarbeit e.V. und nahmen im Nahbereich einen der mutmaßlichen Täter fest. Weitere verdächtige Personen stellte die Polizei am Tatort nicht fest. Es stellte sich heraus, dass eine Fensterscheibe mit einem im Nahbereich entnommenen Gullideckel eingeschlagen worden war. Nach erster Überprüfung der Werkstatt durch einen Berechtigten wurde nichts entwendet. Im Rahmen von durchgeführten Fahndungsmaßnahmen stellten die eingesetzten Beamten fest, dass in ein weiteres Gebäude in der Nähe eingebrochen worden ist. Hier waren mehrere Fensterscheiben eines Büro-/Werkstattbereichs mittels Steinen eingeworfen worden. Die Einbrecher hatten die Räumlichkeiten betreten und mehrere Schränke und Behältnisse geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. In den vergangenen Wochen nahm die Polizei Celle bereits 13 weitere, ähnlich gelagerte Straftaten mit gleichem Modus Operandi (Einwerfen von Scheiben mittels Steinen bzw. Gullideckeln) auf. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wird von einer Tatserie ausgegangen. Tatbetroffen waren u.a. ein Blumengeschäft in der Fuhrberger Landstraße, zwei Vereinsheime im Wangelinweg und der Nienburger Straße, eine Gaststätte in der Hafenstraße, eine Bäckerei sowie zwei Eiscafés in Celle und Bergen. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Der Festgenommene, ein aus der Türkei stammender Mann aus Celle, wurde heute nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und verantwortlicher Vernehmung aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Er bestreitet die Taten. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell