Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Senioren aufgepasst! Polizei Celle warnt vor neuer Betrugsmasche!

Celle (ots)

Mit einer abgewandelten Variante des altbekannten Tricks der "falschen Polizeibeamten" versuchten gestern Vormittag unbekannte Telefonbetrüger, von einer 91-Jährigen Rentnerin aus Celle Auskünfte zu ihrem vorhandenen Vermögen zu erhalten. Ein unbekannter Mann hatte gegen 09.00 Uhr bei der Seniorin angerufen und sich als "Kriminalpolizist" ausgegeben. Er behauptete, die Polizei habe zwei Einbrecher festgenommen und bei ihnen erhebliche Mengen an Gold und Bargeld in Briefumschlägen aufgefunden. Der angebliche Polizist wollte nun von der Frau wissen, ob bei ihr Wertgegenstände entwendet worden seien und bat sie, "vorsichtshalber" nach ihren Wertsachen zu schauen. Außerdem forderte der Anrufer die Frau auf, niemandem von dem Anruf zu erzählen. Die ältere Dame schöpfte Verdacht und fragte direkt nach, weshalb denn die Polizei nicht persönlich vorbeikäme. Daraufhin wurde das Gespräch beendet. Die Angerufene kontaktierte zum Glück ihren Nachbarn und über diesen erhielt auch die Polizei Kenntnis von dem Sachverhalt. Bei der anschließenden Befragung der Seniorin stellte sich heraus, dass vor zwei Wochen eine unbekannte Frau bei ihr geklingelt habe und sie bat, das WC benutzen zu dürfen. Die Unbekannte hatte vorgegeben, dass der Umzug ihrer Mutter in die Nachbarschaft bevorstünde und die junge Frau sich deshalb in der Gegend aufhalte. Ein paar Tage später habe diese Frau erneut vor ihrer Tür gestanden und wollte angeblich Kuchen vorbeibringen. Sie wurde jedoch nicht eingelassen. Die Seniorin vermutet im Nachhinein, dass die Unbekannte ihre Wohnung habe ausbaldowern wollen. Die Polizei Celle nahm die Ermittlungen auf und stellte fest, dass es im Bereich Goslar Mitte August einen ähnlichen Fall gegeben hatte. Auch hier hatte zunächst eine junge Frau versucht, unter einem Vorwand in die Wohnung einer 95-Jährigen zu gelangen. Zwei Tage später meldeten sich falsche Polizeibeamte, zunächst am Telefon, kurz darauf persönlich an der Haustür und tischten ebenfalls die Geschichte von den festgenommenen Einbrechern und den gefundenen Wertgegenständen auf. Der falsche Polizist gelangte auch in die Wohnung und nahm hier in einem günstigen Moment Bargeld und Schmuck an sich. Auch in Seesen wurde diese Betrugsmasche erfolgreich angewandt! Daher bitte die Polizei Celle nicht nur die Senioren selbst, sondern auch die Angehörigen um erhöhte Aufmerksamkeit und Sensibilisierung bei Anrufen von angeblichen Amtspersonen! Geben Sie Fremden gegenüber niemals Auskünfte über Ihr Vermögen! Bei dem geringsten Zweifel wählen Sie bitte sofort den Notruf 110!

